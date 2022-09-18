Гинцбург: смертность от COVID-19 может вырасти до 200 случаев в сутки

Он добавил, что за последние полтора месяца этот показатель повысился в 3,5 раза.

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил о возможном росте показателя смертности от коронавируса до 200 случаев за сутки. Он напомнил, что за последние полтора месяца число случаев летального исхода увеличились в 3,5 раза.

«Смертность выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», - цитирует ученого ТАСС.

Он также сказал, что может увеличиться заболеваемость, однако «система здравоохранения с этим справится».

Ранее Гинцбург рассказал о возможном появлении нового штамма COVID-19. Он может прийти из Южной Африки. Предположительно, новая мутация будет более заразной, чем «омикрон».