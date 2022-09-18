Армия С предельно малых высот: кадры поражения целей штурмовиками Су-25 в ходе СВО Российское Министерство обороны показало, как штурмовая авиация ВС РФ уничтожает военные объекты и технику украинских войск. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны показало, как работают штурмовики Су-25 ВКС России в зоне СВО. Экипажи штурмовиков нанесли ракетные удары по военным объектам и технике противника. Пуски ракет выполнялись парами с предельно малых высот. В результате ударов были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника вооруженных сил Украины. Контрольно-записывающая аппаратура зафиксировала поражение целей. Ранее МО РФ показало кадры работы российских танкистов. На кадрах можно увидеть подготовку машины к стрельбе, включая перезарядку орудия, а также сами выстрелы. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика