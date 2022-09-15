В Германии предсказали сотни смертей в случае отключения электричества в стране

Согласно исследованию на примере одного района, за первые сутки из-за хаоса погибнет около 400 человек.

© Фото: IMAGO, Jochen Tack, Globallookpress

Если в Германии произойдет повсеместное отключение электричества, это приведет к сотням смертей. Такой вариант спрогнозировали в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, изучая, к чему может привести возможная нехватка газа.

Согласно исследованию газеты, проведенному на примере района Райнгау-Таунус на федеральной земле Гессен, в первые 96 часов там погибнут около 400 человек из-за образовавшегося хаоса. Через два часа отключатся охранные сигнализации, через восемь - связь с аварийными службами, а через сутки - очистные сооружения.

По данным газеты, ущерб может составить около 200 миллионов евро из-за грабежей и пожаров.

Ранее член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер заявил, что Германия должна в кратчайшие сроки запустить газопровод «Северный поток - 2». В свою очередь, глава баварского отделения партии Стефан Прочка отметил, что, будучи экономической супердержавой, Германия должна на равных общаться с Россией и США.