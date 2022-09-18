Трамп обвинил демократов в распространении дезинформации о России

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Американские демократы, включая представителей Демократической партии Соединенных Штатов, активно распространяют дезинформацию. Соответствующее заявление сделал экс-президент страны Дональд Трамп.

По его словам, политики распространяют фэйки и относительно России. В целом, как указал бывший государственный лидер на встрече со своими сторонниками в штате Огайо, все, что делают демократы, обрастает ложью.

«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации», - цитирует Трампа ТАСС.

Бывший глава США также выразил мнение, что в результате нахождения новой американской администрации у руля страна, являвшаяся энергетически независимым государством, превратилась в «попрошайку», выпрашивающего энергию.

Ранее в прессе предположили, что расследование ФБР в отношении Дональда Трампа, касающееся возможного нарушения Закона о шпионаже, может закончиться тюремным заключением. В ином случае, при признании вины за экс-президентом, политика ожидает крупный штраф.