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«Жизнь человека - ничто»: ветеран «Альфы» рассказал о методах работы ЦРУ

Марина Крижановская
04:19 18.09.2022
Почетный президент ассоциации указал на скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в секретных тюрьмах ЦРУ в разных странах.
«Жизнь человека - ничто»: ветеран «Альфы» рассказал о методах работы ЦРУ
© Фото: Olivier Douliery CNP AdMedia Globallookpress
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В это воскресенье, 18 сентября, исполняется 75 лет американскому Центральному разведывательному управлению. Однако методы работы и идеологическая составляющая данной разведструктуры вышли далеко за рамки кодекса разведчиков.

В международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» отмечают, что современное ЦРУ не гнушается никакими антигуманными методами работы: будь то насилие, убийство или террор. Об этом рассказал почетный президент ассоциации Сергей Гончаров.

«Можно совершенно четко говорить о том, что ЦРУ является глобальной террористической организацией. Мы видим, что акции, которые проводит ЦРУ в разных частях мира, основаны на насилии. Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Ветеран спецслужб напомнил о применяемых сотрудниками разведки США методах, связанных с жестокими пытками заключенных, которые без суда попадали во множество американских тюрем.

«Мы помним и недавние скандалы, связанные с массовыми жестокими пытками, которые применялись в расположенных в разных странах секретных тюрьмах ЦРУ. Неугодные американцам люди попадали туда без суда и следствия. Показательно, что не так давно во главе ЦРУ стояла Джина Хаспел, про которую известно, что она была непосредственно причастна к пыткам заключенных», - добавил Сергей Гончаров.

Продолжая говорить о методах работы сотрудников ЦРУ, он указал, что те «не брезгуют самыми грязными способами», для которых жизнь человека не представляет какую-либо ценность. Он добавил, что в современном конфликте на Украине американцы воюют с Россией руками украинцев, «не скрывая, что они стоят за тем, что делает киевский режим».

«Это те, кто привык добиваться быстрых результатов, не брезгуя самыми грязными способами. Таким образом, вытесняется практика оперативной работы, основанной на интеллекте, не случайно же разведка по-английски называется intelligence. Приходят люди, для которых человеческая жизнь - просто ноль, ничто», - подытожил почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы».

Немногим ранее в администрации Байдена заговорили о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Отмечено, что, закрыв тюрьму, Байден готовится выполнить одно из своих предвыборных обещаний.

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