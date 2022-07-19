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«Известия»: свыше семи миллионов пенсионеров получат надбавку к пенсии с 1 августа

Елизавета Потейчук
10:02 19.07.2022
Кроме того, пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы могут претендовать на прибавку к страховой пенсии, отмечает издание.
«Известия»: свыше семи миллионов пенсионеров получат надбавку к пенсии с 1 августа
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Работающим и неработающим пенсионерам с 1 августа текущего года проиндексируют пенсии. Так, для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России, пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы могут претендовать на прибавку к страховой пенсии. Изменения коснутся 7,3 миллиона граждан, но без учета получающих социальную и государственную пенсию, ибо для данной категории граждан действуют фиксированные выплаты. При этом, по данным издания, будут проиндексированы и военные пенсии.

«Очевидно, что основной скачок цен весной 2022 года пришелся на продукты питания, бытовую химию и другие товары первой необходимости. И пенсионеры оказались самой незащищенной прослойкой населения. Поддержка работающих пенсионеров пока незначительна, но в то же время государство обратило на них внимание, и можно предположить, что поддержка будет и в дальнейшем», - отметила замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко.

Напомним, в конце мая премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 10% пенсий неработающим пенсионерам, прожиточного минимума и МРОТ. На эти цели в бюджете было предусмотрено более 500 миллиардов рублей. 

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