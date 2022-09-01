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«Подлетаем на 15 метрах»: кадры ударов ракетами Ми-28 по украинским позициям

08:22 01.09.2022
Для скрытного подхода в зону огневых задач вертолетчики выполняют полет на малых и предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало видео боевой работы экипажей ударных Ми-28 группировки войск ЦВО по позициям вооруженных сил Украины в зоне спецоперации по защите народных республик Донбасса.

На опубликованных кадрах вертолеты поражают с помощью неуправляемых авиационных ракет укрепленные позиции и технику противника. Для скрытного подхода военнослужащие ВС РФ выполняют полет на малых и предельно малых высотах, огибая рельеф местности. Таким образом удается избежать попадания вражеских средств противовоздушной обороны.

«Боевая задача – внешняя линия опорного пункта в лесополосе. Слетали – все штатно. Подлетаем на 15 метрах. Делаем маневр, стрельба…», - рассказал командир экипажа Ми-28 Алексей.

Ранее штурман «Аллигатора» рассказал о попытке наступления украинских националистов и том, как российская группировка пресекла ее, несмотря на направленные в их сторону ракеты.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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