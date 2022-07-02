WP: Байден нарушил предвыборные обещания по климату и нефтедобыче

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Заявления администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи не соответствуют его предвыборным обещаниям по климату и сокращению бурения. Об этом пишет Washington Post.

Издание изучило опубликованный отвечающим за земли и природные ресурсы министерством внутренних дел страны план об общественном обсуждении аренды мест бурения.

«Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года», - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука. При этом в министерстве подчеркнули, что в будущем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге.

«Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях», - говорится в сообщении.

В конце мая рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. Отмечалось, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства. Вместе с тем поддержали работу Байдена на посту президента только 36% респондентов.