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WP: Байден нарушил предвыборные обещания по климату и нефтедобыче

Виктория Ивашечкина
04:34 02.07.2022
В частности, эксперты изучили опубликованный американскими властями план об общественном обсуждении аренды мест бурения.
WP: Байден нарушил предвыборные обещания по климату и нефтедобыче
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Заявления администрации президента США Джо Байдена о местах для нефтедобычи не соответствуют его предвыборным обещаниям по климату и сокращению бурения. Об этом пишет Washington Post. 

Издание изучило опубликованный отвечающим за земли и природные ресурсы министерством внутренних дел страны план об общественном обсуждении аренды мест бурения.

«Этот план отодвинет страну от обещания сократить национальные выбросы на половину к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года», - говорится в сообщении.

Как подчеркивается, речь идет о предложении не более десяти мест в Мексиканском заливе и одном в заливе Кука. При этом в министерстве подчеркнули, что в будущем план может быть уточнен, а окончательная программа может включать меньше потенциальных предложений о лизинге.

«Объявление не соответствует предвыборному обещанию Байдена навсегда закончить добычу ископаемого топлива на федеральных землях», - говорится в сообщении.

В конце мая рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена упал до рекордных 36%. Отмечалось, что 59% американцев не одобряют деятельность главы государства. Вместе с тем поддержали работу Байдена на посту президента только 36% респондентов.

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