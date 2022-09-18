Украина назвала оскорблением слова экс-главы МИД Румынии о неестественных границах

Румынский политик предложил Киеву отдать часть своих территорий другим странам, так как границы Украины неестественны.

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Посольство Украины в Бухаресте назвало «вопиющим оскорблением» слова бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги о неестественных границах и его предложение «уступить» свои территории другим странам. Они опубликовали свой ответ в Twitter.

«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они представляют собой пример вопиющего оскорбления», - приводит РИА Новости слова из публикации.

Экс-министр иностранных дел, по мнению представителей посольства, своим высказыванием поставил под сомнение нерушимость украинских границ.

Суть предложения румынского политика заключалась в том, чтобы Украина отдала часть территорий, так как находится «в неестественных границах». По его словам, Венгрии должно достаться Закарпатье, Польше - Галиция, Румынии - Буковина, России - Крым и Донбасс.