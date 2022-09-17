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Экс-глава МИД Румынии заявил, что Украина должна уступить свои территории четырем странам

Ирина Елагина
18:35 17.09.2022
Известный румынский политолог, экс-министр иностранных дел прокомментировал ситуацию на Украине.
Экс-глава МИД Румынии заявил, что Украина должна уступить свои территории четырем странам
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Границы Украины подлежат пересмотру, как «не естественные», а мир в Восточной Европе можно вернуть только путем переговоров с участием России, Китая, Германии, США и Украины. Известный румынский политолог, экс-министр иностранных дел и ректор Университета Бабеш-Бойяи, 76-летний Андрей Марга прокомментировал ситуацию на Украине на презентации своей книги «Судьба демократии».

«Я со всей ответственностью говорю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину и России – Донбасс и Крым. Это территории других стран», - процитировало ученого румынское издание Adevărul.

Марга отметил, что хорошо знаком с ситуацией на Украине, и считает, «пока там еще далеко до демократии».

«На Украине партии в настоящее время запрещены, телевизоры в настоящее время находятся под контролем, есть очень богатые люди, которые уезжают, уезжают, уезжают с деньгами из страны. Конечно, мы не можем запретить гражданам делать со своими деньгами то, что они хотят. Но страна, из которой большинство уезжает с деньгами, не может быть ни демократической, ни развитой. Так что до демократии еще далеко», - подчеркнул политолог.

Марга также остановился на перспективах мирного урегулирования украинского конфликта. По его мнению, мир в Восточной Европе только, России, Китая, Германии, США и Украина сядут за стол переговоров.

«Давайте предельно ясно: пока это не будет решено путем обсуждения с Америкой и с Россией, и с Германией, и с Украиной, и с Китаем и не будет достигнуто соглашение, не будет мира в Европе. Без мира пострадает демократия», - резюмировал Андрей Марга.

Ранее, экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что Варшава предпринимает попытки захватить западную часть Украины.

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