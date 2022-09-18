Москвичам рассказали о скором ухудшении погоды

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В воскресенье во второй половине дня столицу ожидает усиление ветра и дождей. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на второй выходной день выпадает приближение фронтального раздела, влекущее за собой перемену погоды. В связи с этим небольшие утренние дожди местами превратятся в сильные, а ветер будет достигать 15 метров в секунду.

При этом, температура воздуха останется в районе комфортных 15-16 градусов (и 18 градусов в Московской области). Однако со следующей недели столбики термометра опустятся до 11-14 градусов тепла.

«В понедельник дождливая погода продолжится, осадки станут интенсивнее, температура понизится», - цитирует метеоролога ТАСС.

В будние дни порывы ветра усилятся еще заметнее, вплоть до 20 метров в секунду. Вместе с тем атмосферное давление будет достаточно низким - на 15-18 миллиметров ртутного столба ниже нормы.

Ранее в столице наблюдалось значительное потепление. Температура воздуха колебалась на отметке 12-16 градусов выше нуля и, в целом, в течение недели погода в городе оставалась приятной.