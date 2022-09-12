Вильфанд: Москву ожидает пришествие тепла

С приближением циклона в четверг потеплеет до 15-20 градусов.

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На предстоящей неделе жителей столицы ждет заметное потепление. Так, с понедельника по среду, 14 сентября, температура воздуха будет колебаться на отметке 12-16 градусов выше нуля. С четверга, 15 сентября, воздух прогреется еще сильнее - до 15-20 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода в течение недели будет приятной. Заметно потеплеет в четверг, когда приблизится циклон. Днем будет 15-20 градусов. Утром уже не придется дрожать от холода, но будет облачно, небольшой дождь. Аналогичная погода будет в пятницу и субботу», - сообщил он ТАСС.

При этом Вильфанд отметил, что данный период нельзя назвать «бабьим летом». Тому причина - осадки и облачность.

Ранее воскресенье, 11 сентября, в столице прогнозировалось как теплое. Отмечалось, что в Москве термометры покажут от 16 до 18 тепла, а ночью до 7 градусов выше нуля.