Американский генерал в отставке назвал США стороной конфликта на Украине

Военная и экономическая помощь ВСУ сделала США стороной противостояния на Украине.

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Военная и экономическая помощь Украине стала роковой для Америки, страна все глубже погружается в ситуацию на Украине и по сути уже является стороной конфликта. Генерал-лейтенант в отставке и бывший советник по национальной безопасности американского президента Кит Келлог поделился своим видением событий в Восточной Европе в интервью Fox News.

«Когда мы стали отправлять им вооружение по типу HIMARS и MLRS, то подчеркнули, что не хотим становиться стороной конфликта», — процитировало американского генерала сетевое издание RT.

Келлог расценивает действия Вашингтона, как «сумасшествие» и привел данные о масштабах помощи Украине со стороны США.

«Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы уже сторона этого конфликта», — резюмировал военный эксперт.

Напомним, что ранее Пентагон заявил о новых поставках вооружений Украине на 600 млн долларов.