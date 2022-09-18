ВКС РФ уничтожили в Сирии главарей организации «Джебхат ан-Нусра»*

В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди которых были полевые командиры.

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Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли авиаудар по базе «Джебхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб в Сирии. Ликвидированы 45 боевиков, в том числе полевые командиры, уничтожено вооружение. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Семнадцатого сентября ВКС России нанесли групповой авиационный удар по базе террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* в районе населенного пункта Эш-Шейх-Юсеф провинции Идлиб. В результате удара уничтожены склад с вооружением, два склада материальных средств, ликвидированы более 45 боевиков, среди них полевые командиры Билал Саид и Абу Дуджана ад-Дири», - говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее заместитель руководителя ЦПВС в Сирии генерал-майор Олег Егоров сообщил об уничтожении главаря террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»** Сирожиддина Мухтарова. Лидер боевиков был причастен к организации атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры в Сирии.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная в РФ

**«Катиба Таухид валь-Джихад» - террористическая организация, запрещенная в РФ

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов