ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую из крупнокалиберных орудий

По имеющимся данным, по Донецку попало четыре снаряда, по Ясиноватой три.

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Стало известно о новом обстреле городов Донецк и Ясиноватая, вооруженные силы Украины выпустили по ним семь снарядов из крупнокалиберных орудий. О произошедшем сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:22 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Также указано, что по Ясиноватой попало три снаряда калибром 152 мм.

Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в ДНР и ЛНР. Нередко в результате получают травмы или даже погибают мирные жители. Недавно свидетелем массированного удара ВСУ по Донецку стал журналист из Венесуэлы. Он стал одним из восьми пострадавших, еще четыре человека погибли.