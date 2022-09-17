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Массированный обстрел по мирным: что известно об ударе ВСУ по районам Донецка

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
18:24 17.09.2022
По уточненным данным, четыре человека погибли и восемь пострадали, в результате массированного удара ВСУ по Донецку. Среди пострадавших - журналист из Венесуэлы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские неонацисты ударили по центру Донецка ровно в полдень. Первые снаряды упали на площадь Ленина - рядом с домом, где живет наша съемочная группа. Окно квартиры разбил прилетевший осколок.

Меньше, чем за полчаса на Ворошиловский район Донецка упали 10 украинских снарядов. Жители верхних этажей сразу спустились вниз - так безопаснее.

Автомобиль, который ехал по площади Ленина, попал под обстрел. Автомобиль сгорел полностью, есть погибшие - сейчас здесь работают сотрудники Следственного комитета. Водитель и пассажир сгорели заживо. Рядом эксперты находят осколки снаряда - ударили из тяжелой «натовской» артиллерии. 

«Предположительно можно сказать, что это снаряд от американской гаубицы M777 калибра 155 миллиметров», - сообщили в СК РФ.

Точно такие же осколки от «натовских» снарядов - за Донецким драмтеатром.

Еще один прилет - в сквер имени Пушкина - здесь прогулочная зона вместе с детской площадкой, где в субботу всегда гуляет много людей. В результате обстрела здесь погибла женщина. Она просто гуляла днем по центру родного города, куда один за другим прилетели украинские снаряды.

Повреждено и здание администрации Ворошиловского района, где расположены несколько республиканских министерств и телеканал «Оплот». Снаряд упал в крышу здания, было возгорание, но его удалось потушить. Здесь не осталось ни одного целого окна. Все снаряды «легли» в одном  - мирном квартале, где нет никаких военных объектов.

«В последнее время украинские каратели применяют тактику обстрела нескольких районов сразу. Те слова, когда они говорят, что воюют с военными и пытаются уничтожить военные группировки - Вы сами видите, здесь нет никаких военных», - заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Вслед за Ворошиловским районом украинские вооруженные формирования ударили и по другим районам Донецка. Сегодня в городе погибли по меньшей мере 4 мирных жителя, трое получили ранения разной тяжести.

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