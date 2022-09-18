Российский журналист пострадал при обстреле Сватова со стороны ВСУ
Журналист Федерального агентства новостей оказался под обстрелом со стороны ВСУ в городе Сватове Луганской народной республики и получил множественные ранения. Об пострадавшем российском репортере сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате обстрела населенного пункта Сватово ранения получил журналист Федерального агентства новостей», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
В представительстве уточнили, что атака на луганский город велась «с применением американской РСЗО M142 HIMARS».
По данным представительства, удары ВСУ разрушили гостиницу «Ватра», семь одноэтажных жилых домов и магазинов в Сватове.
Напомним, что ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.