Российский журналист пострадал при обстреле Сватова со стороны ВСУ

Журналист российского новостного агентства пострадал при обстреле ЛНР со стороны Украины.

© Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

Журналист Федерального агентства новостей оказался под обстрелом со стороны ВСУ в городе Сватове Луганской народной республики и получил множественные ранения. Об пострадавшем российском репортере сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела населенного пункта Сватово ранения получил журналист Федерального агентства новостей», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

В представительстве уточнили, что атака на луганский город велась «с применением американской РСЗО M142 HIMARS».

По данным представительства, удары ВСУ разрушили гостиницу «Ватра», семь одноэтажных жилых домов и магазинов в Сватове.

Напомним, что ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.