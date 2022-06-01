Корреспондент «Звезды» получил ранение в Северодонецке

Корреспондент отметил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник. «Никакого дискомфорта я не чувствую, все отлично», - подчеркнул Валентин Гвоздев.

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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.

«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы - верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении», - рассказал корреспондент.

По его словам, от Северодонецка до Лисичанска, из которого сейчас и обстреливают Северодонецк, меньше 10 километров. По этой причине украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе - услышать такую мину невозможно.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», - заметил Гвоздев.

Корреспондент добавил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник.

«Никакого дискомфорта я не чувствую, все отлично», - подчеркнул Валентин Гвоздев.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении.