Армия Армия Армия

Корреспондент «Звезды» получил ранение в Северодонецке

Тимур Шерзад
Валентин Гвоздев
18:03 01.06.2022
Корреспондент отметил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник. «Никакого дискомфорта я не чувствую, все отлично», - подчеркнул Валентин Гвоздев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке. 

«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы - верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении», - рассказал корреспондент. 

По его словам, от Северодонецка до Лисичанска, из которого сейчас и обстреливают Северодонецк, меньше 10 километров. По этой причине украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе - услышать такую мину невозможно.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», - заметил Гвоздев. 

Корреспондент добавил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник.

«Никакого дискомфорта я не чувствую, все отлично», - подчеркнул Валентин Гвоздев.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы 152-мм «Гиацинтов» на Авдеевском направлении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:56 В стране и мире
Еще двух командиров ВСУ заочно арестовали по делу о геноциде
18:03 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» получил ранение в Северодонецке
16:39 В стране и мире
Лавров заявил, что риски вовлечения третьих стран в конфликт на Украине существуют
16:01 В стране и мире
В Кремле не поверили словам Зеленского об оружии из США
15:42 Спорт
Российская теннисистка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал Roland Garros
Популярное
Видео
Корреспондент показала скифское золото из Мелитополя, которое пытались похитить по заказу из Европы
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.