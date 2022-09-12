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Спикер парламента Венгрии назвал Евросоюз проигравшей стороной украинского конфликта

Анастасия Бобылева
02:22 12.09.2022
Ласло Кевер отметил, что участие Европы в конфликте ударило по ее же экономике.
Спикер парламента Венгрии назвал Евросоюз проигравшей стороной украинского конфликта
© Фото: Matthias Hauser, imageBROKER.com, Global Look Press
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Евросоюз можно назвать проигравшей стороной в украинском конфликте, как заявил спикер венгерского парламента Ласло Кевер. Европа действует вопреки своим экономическим интересам, считает он.

«Сегодня Евросоюз, неспособный политически предотвратить начало войны на Украине, неспособный восстановить мир дипломатическим путем и - под внешним давлением - действующий вопреки своим самым основным экономическим интересам, уже сейчас считается проигравшим, независимо от того, какая непосредственно ведущая боевые действия на фронтах сторона объявит себя победителем», - цитирует Кевера агентство MTI.

Он отметил, что подчинение интересам отдельных групп обрекает Евросоюз на военную и политическую зависимость, а также мешает сплоченности и финансовой стабильности в странах Европы.

Также Кевер подчеркнул, что Венгрия за последние сто лет оправилась от потерь, понесенных в Первой мировой войне, и обрела «уверенность в себе и авторитет». Именно поэтому, по словам спикера, теперь Будапешт может подать пример своим соседям и подсказать, как им нужно действовать.

Ранее в Чехии допустили, что позиция Венгрии по поводу конфликта на Украине может привести к выходу страны из ЕС. Один из чешских министров считает, что Будапешт находится на пути «к краю своеобразной пропасти».

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