Шольц высказался о переговорах с Путиным

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Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше продолжать диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Тональность (разговора - прим. ред.) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», - сказал Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk.

Ранее немецкий канцлер рассказывал, что все его беседы с российским президентом проходят в дружественном тоне, не смотря на то, что стороны расходятся во мнениях. По словам Олафа Шольца, в переговорах в Владимиром Путиным были заметны определенные подвижки.