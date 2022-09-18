ВСУ обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в ДНР

Как сообщает представительство ДНР в СЦКК, по этим населенным пунктам ВСУ выпустили мины калибром 120 мм.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Широкую Балку и Железную Балку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 - н.п. Ленинское – н.п. Железная Балка: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 15.15 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров», - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

Также, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 15.30 украинские войска выпустили по Широкой Балке шесть выстрелов из танка, а в 15.55 - еще десять мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, в ведомстве заявили, что в 15.50 украинские войска выпустили по Железной Балке пять ракет из РСЗО «Град».

Ранее украинские вооруженные силы нанесли удар по жилому дому в Куйбышеве из американских РСЗО HIMARS. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о шести ударах по гражданскому объекту.