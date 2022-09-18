В ужасе перед холодами: ЕС и Украина учатся жить, изолировавшись от России

На этой неделе в Киеве президент Зеленский презентовал Киевский договор безопасности - своеобразный ультиматум Москве со стороны коллективного Запада. В документе прекрасно все, вплоть до пассажа о том что только вступление Украины в НАТО и натовское «наказание» России - единственный метод сохранения стабильности в евроатлантическом регионе.

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Паломничество политических евро-туристов в Киев продолжается. Высокопоставленные иностранцы в украинскую столицу на поезде из Польши едут как на работу. На неделе пожаловала глава Еврокомиссии. На перроне госпожу фон дер Ляйен встречали как близкую родственницу. Трепет киевской верхушки понять можно, ведь заявленная цель визита - экономическое сближение Европы и Украины, и вступление последней в ЕС. То ли от осознания полной финансовой зависимости от западных хозяев, то ли после ночного ДТП, Зеленского, ожидавшего гостью на пороге собственной резиденции, заметно потряхивало. А увидев Урсулу фон дер Ляйен, которая успела переодеться в цвета украинского флага - Зеленский вместо «рад вас видеть» выдал «рад познакомиться». Хотя Урсула в Киеве третий раз с начала спецоперации.

После рукопожатия Зеленский чуть не забыл про совместное фото. Потом вроде бы собрался - вручил фон дер Ляйен орден Ярослава Мудрого первой степени - госнаграду за выдающиеся заслуги перед Украиной. И сообщил, что она будет удостоена именной таблички на «Аллее смелости» в Киеве.

Переговоры Зеленского и фон дер Ляйен прошли за закрытыми дверями. Говорили о том, как пережить эту зиму. Без новых кредитов Зеленскому нечем платить пенсии и зарплаты. Глава Еврокомиссии пообещала, что Украина получит пять миллиардов евро из обещанных ранее девяти млрд. Не совсем то, что ждал Киев, но все же. А вот дату вступления в ЕС не озвучила.

«То, что переживаем мы, не идет ни в какое сравнение с жертвами, которые приносит народ Украины… но мы можем сказать, что ваши европейские друзья будут с вами столько, сколько понадобится, и что мы - друзья навсегда», - заявил глава ЕК.

Чтобы показать, что западные спонсоры не зря тратятся на Украину, Зеленский ожидаемо много говорил об успехах ВСУ. Перед телекамерами угостил госпожу фон Дер Ляйен арбузом, якобы из отбитого украинцами села в Херсонской области. В ответ гостья призвала страны ЕС активнее снабжать Киев оружием. Видимо, арбуз пришелся по вкусу.

Но просто денег и оружия Киеву мало. Надо любым способом втянуть НАТО в конфликт и получить хоть какие-то гарантии от стран Альянса не на словах, а на бумаге. Во вторник Офис Зеленского представил проект «Киевского договора безопасности». На Украине даже не пытаются скрывать, договор писался под диктовку Вашингтона - среди авторов сливки западного общества - бывшие премьер-министры, чиновники и академики. Среди них и экс-генсек НАТО - русофоб Андерс Фог Расмуссен. По случаю презентации нового антироссийского опуса он примчался в Киев.

Что собой представляет «Киевский договор безопасности»? В проекте договора в качестве государств-гарантов Украина предлагает США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Италию, Польшу, Францию, Турцию и ряд других стран. В фантазиях Киева в случае угрозы нападения на Украину эти страны должны собраться в течение 24 часов и «принять решение об активации гарантий безопасности». Фактически это аналог пятой статьи устава НАТО, который предусматривает защиту одного из членов Альянса, если он подвергся нападению.

«Мы работаем над тем, чтобы гарантами безопасности нашего государства стали сильнейшие субъекты свободного мира. Чтобы на многостороннем и двустороннем уровне подробно было определено, кто, как и когда должен реагировать, если возникнет какая-либо угроза государственной безопасности Украины. Реагировать санкциями, снабжением оружием, всей необходимой материальной и финансовой поддержкой», заявил Зеленский.

Придумывать, как обойти формальную процедуру вступления в НАТО и изобретать для себя некие гарантии безопасности Украина начала еще весной. Но почему проект документа всплыл именно сейчас? Воодушевленный западными кураторами, официальный Киев полностью потерял ощущение реальности и на полном серьезе начал грезить скорой «капитуляцией России». Уже в преамбуле собраны все клише о якобы «незаконной аннексии Крыма», «вторжении в Донбасс». Россия, по мнению авторов опуса, обязана согласовать с Киевом форму репараций и платить их до скончания веков. Сразу вспоминается - «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?» Обеспечить свою безопасность может только сам Киев - заявил Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности Украины может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность ситуации для него», - заявил Песков.

Как известно, аппетит приходит во время еды. Украина требует все новых доз западного оружия. При этом кусать руку дающего для Киева в норме вещей. Особенно, если это Германия. Сначала украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пожаловался - немцы не дают танки.

«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», - заявил Кулеба.

А следом Зеленский, так и не дождавшись «Леопардов», обвинил Германию в нацизме.

«Они не очень понимают - как это - немецкая техника на территории Украины? У них есть определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», - заявил украинский президиент.

Минобороны Германии заявило, что достигло предела поставок оружия для ВСУ и теперь не знает, чем сами будут обороняться, если понадобится. А на Украине бьют кулаком по столу, требуя - отдать последнее.

«Дайте нам оружие сегодня, а себе выпустите завтра. Каждая армия имеет резерв техники и вооружения, который находится на длительном хранении. Они могут спокойно, за счет этих резервов вооружить нашу армию», - заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

Чтобы не вызвать гнев Украины - даже на трибуне в Страсбурге Урсула фон дер Ляйен в синей блузке и желтом жакете. Еще накануне поездки в Киев она пришла в Европарламент с Еленой Зеленской в качестве почетной гостьи и программной речью. Объяснила европейцам, почему они должны остановить промышленность, разрушить свою экономику и замерзнуть во благо Украины.

«Мы ввели самые жесткие санкции, которые когда-либо видел мир. И я хочу очень ясно сказать: санкции останутся в силе. Для нас наступило время решимости, а не умиротворения. Это должно быть предельно ясно. Российская промышленность разорвана в клочья», - заявила фон дер Ляйен.

В порыве русофобии фон дер Ляйен повторила ошибку Обамы, который еще в 2015 году говорил, будто экономика России «разорвана в клочья», а сама страна - изолирована. Быстро выяснилось, что он поторопился. С тех пор Запад ввел против России 11 тысяч санкций, а все никак. И не ровен час, европейская экономика может треснуть по швам. Но все с той же трибуны Европарламента шеф брюссельский дипломатии Жозеп Боррель призывает не бросать санкции и сравнивает их с диетой.

«Мы не можем отменить санкции, пока они не возымеют своего действия. Они могут не оказать немедленного эффекта. Это все равно что сесть на диету, чтобы похудеть, и расстраиваться, что через пару недель вы не сбросили весь лишний вес. Если все резко бросить, то килограммы могут быстро вернуться», - заявил Боррель.

Правда, проблемы с экономическим здоровьем после такой диеты уже ощутили многие страны. Цены на газ в Евросоюзе выросли в 10 раз. Инфляция бьет новый рекорд - в 10%. Люди не знают, как свести концы с концами. Депутат Европарламента Манон Обри показала фон дер Ляйен счета за электричество простых французов, в которых суммы превышают реальные доходы людей. На этот крик отчаяния у главы Еврокомиссии один ответ - виноват Путин.

«Счета, которые вы нам показали, да, как говорят французы, они "невыносимы". Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, там им самое место», - заявила фон дер Ляйен.

Исправно голосующий за продление антироссийских санкций премьер Греции Кириакос Мицотакис тоже убеждает граждан, что источник их бед - президент России.

«Мы не должны позволить возмущению стать слепым, ища ответственность внутри за внешние нападки. Счет за рост цен должен быть возвращен тому, кто его вызывает, господину Путину!», - заявил Мицотакис.

На фоне многотысячных протестов в Салониках предложение премьера граждане страны восприняли с горькой иронией.

«Вчера наш премьер Мицитакис сказал нам, гражданам Греции, чтобы свои счета за электроэнергию мы посылали Путину. У меня такой вопрос: Владимир Владимирович, вы теперь президент Греции?», - возмущается житель Греции.

Казалось бы, масштаб надвигающихся трудностей должен быть понятен властям. Но возражать против курса Урсулы фон дер Ляйен осмеливается только Будапешт. Так венгерский премьер Виктор Орбан сравнил европейских политиков, вводящих санкции против России, с карликами.

«Мы учили, что санкции вводят сильные против слабых. Но если посмотреть на энергетические санкции, то мы, Европа, энергетические карлики, вводим санкции против энергетического великана», - заявил Орбан.

А высокопоставленный сотрудник венгерского МИДа Томаш Менцер заявил, что осенью Евросоюзу придется решать что-то с санкциями. Потому что одно дело - рассуждать о поставках газа при 30-градусной жаре, и совсем другое, когда наступают холода и суровая реальность стучится в двери каждой европейской семьи.

«Если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечет полугодовой срок», - заявил Менцер.

И тут же появилась новость о возможном сокращении финансирования Венгрии из бюджета ЕС якобы в связи с недостаточным противодействием коррупции. Срок на исправление - три месяца. Не исключено, что так Брюссель пытается поставить на место премьера Орбана - за вольнодумство и самостоятельность. Остальные еврочиновники взяты под козырек и пытаются подавать тотальную экономию под соусом «это полезно». О том, что можно не мыться - это лучше для кожи - все уже слышали. Теперь польский министр окружающей среды Анна Москва заявила - если дома холодно – это хорошо для здоровья.

«Нам нужно многому научиться, когда дело доходит до хороших привычек: выключение света, зарядных устройств, отопление при более низких температурах, Я же все это сделала намного раньше, понизив температуру в доме. 17 градусов в местах общего пользования, 19 градусов в более посещаемых помещениях. Можно привыкнуть. Это полезная температура для организма», - заявила Анна Москва.

При какой температуре хотят спать европейцы, лучше всех знают производители электрических одеял в Китае. Спрос - плюс 100% по сравнению с 2021 года. На электроприборы – плюс 23%. А в Италии разгорелся горячий спор - можно ли готовить пасту, выключив плиту после закипания воды? Одни утверждают, что это святотатство, Другие говорят, стандартами можно пренебречь, если это позволит немного сэкономить.

А в Германии - ажиотаж национального масштаба. Немцы запасаются дровами, но их мало. Наколоть дров для замерзающей Европы вызвался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он лично взялся за топор и пообещал согревать европейских соседей суровой зимой, даже Дуду и Моравецкого. Широкая белорусская душа, она такая.