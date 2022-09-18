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Экс-глава МИД Румынии привел новые аргументы неестественности границ Украины

Ирина Елагина
17:09 18.09.2022
Экс-глава МИД Румынии заявил, что не отказывается от своих слов о правах четырех стран на территорию Украины.
Экс-глава МИД Румынии привел новые аргументы неестественности границ Украины
© Фото: Andreas Stein, dpa, Globallookpress
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Бывший министр МИД Румынии Андрей Марга настаивает на том, что сделанные им заявления по границам Украины и прав четырех европейских стран на ее территорию «соответствуют исторической правде». Известный румынский политолог и культуролог вступил в полемику с посольством Украины в Румынии, назвавшим «неприемлемым» его высказывание по украинскому вопросу.

«Я всегда повторяю сделанные заявления, потому что они выражают истину. Мои утверждения соответствуют исторической истине, международному праву», — заявил бывший министр телеканалу Digi24.

Воспользовавшись правом на ответ, Марга еще раз привел основные тезисы по ситуации на Украине.

«Я не из тех, кто не видит реалий или думает одно и скажем еще, так что я ясно повторил мысли, высказанные ранее, на этот раз, возможно, более прямо. 1. Конфликт на Украине может быть прекращен только соглашением с участием России, США, Украины, Германии, Евросоюза, Китая. Независимо от того, кто «победит», мира в Европе не будет, если не будут учитываться интересы безопасности каждой из сторон. Так или иначе, европейцы будут теми, кто будет платить по счетам любого рода. 2. Следует также сделать выводы из того, что Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям имеет территории, которые может уступить своим соседям, в известных границах: Румыния - Буковина и ее уезды, Венгрия - Закарпатье, Польша - Галиция, Россия - Донбасс. 3. Нет поддержки иллюзиям, потому что в сегодняшней Украине есть дорога к демократии», - отметил Марга.

По мнению политолога, «ошибаются те, кто сводит обсуждение конфликта в Украине к международному праву, не видя исторических корней конфликта. И написание истории не должно опускаться до текущей пропаганды. Такая «история» — не история».

Среди аргументов в пользу своей позиции Марга сослался на переводы французских и немецких историков и труды политических школ Гарварда и Чикаго, дающих «исчерпывающее описания того, что произошло на Украине и привело к нынешнему конфликту». Среди причин обострения ситуации на Украине - это нарушение прав национальных меньшинств.

«При формировании границ между европейскими странами не было известно, что Украина не будет уважать меньшинства и что это станет отправной точкой бессмысленного конфликта», - резюмировал ученый.

Ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга на презентации своей книги «Судьба демократии» заявил, что Украина должна уступить свои территории четырем странам.

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