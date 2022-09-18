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Ле Пен назвала «геополитической ошибкой» участие Франции в антироссийских санкциях

Игнат Далакян
17:31 18.09.2022
Ле Пен считает участие Франции в санкциях против России неуместными и непродуманными.
Ле Пен назвала «геополитической ошибкой» участие Франции в антироссийских санкциях
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен считает участие Парижа в антироссийских санкциях «геополитической ошибкой». Об этом она заявила, выступая на партийной конференции.

«Франция допустила геополитическую ошибку, приняв участие в неуместных и непродуманных санкциях против России», - цитирует ТАСС слова Ле Пен.

Французский политик отметила, что Европейский союз ввел эти санкции «в состоянии истерии от украинского конфликта».

Ранее представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи, говоря об антироссийских санкциях, заявила, что «Европа санкциями выстрелила себе в ногу», а Российская Федерация, напротив, стала только богаче. По мнению венгерского политика, санкции Европейского союза привели к обеднению европейских стран.

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