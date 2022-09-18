Шестеро детей пострадали при столкновении двух иномарок в Москве
Шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием двух иномарок на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве.
По данным с камер наружного видеонаблюдения, установленных на скоростной магистрали, BMW на высокой скорости врезался в остановившийся Ford в 12:29 в воскресенье 18 сентября. Видеокадрами поделилась прокуратура г. Москвы.
На кадрах записи видно, что белый Ford стоит на второй полосе, качество записи не позволяет увидеть, есть ли знак аварийной остановки и включена ли аварийная сигнализация.
По данным прокуратуры, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя BMW.
«На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки», - сообщила прокуратура в Telegram-канале.
В надзорном ведомстве отметили, что «со слов водителя BMW он не увидел стоящий автомобиль».