Шестеро детей пострадали при столкновении двух иномарок в Москве

Крупная авария произошла на скоростной магистрали на северо-востоке столицы.

© Видео: Прокуратура города Москвы © Фото: Прокуратура города Москвы

Шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в ДТП с участием двух иномарок на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве.

По данным с камер наружного видеонаблюдения, установленных на скоростной магистрали, BMW на высокой скорости врезался в остановившийся Ford в 12:29 в воскресенье 18 сентября. Видеокадрами поделилась прокуратура г. Москвы.

На кадрах записи видно, что белый Ford стоит на второй полосе, качество записи не позволяет увидеть, есть ли знак аварийной остановки и включена ли аварийная сигнализация.

По данным прокуратуры, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения со стороны водителя BMW.

«На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля BMW из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем Ford, остановившемся на проезжей части из-за поломки», - сообщила прокуратура в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве отметили, что «со слов водителя BMW он не увидел стоящий автомобиль».