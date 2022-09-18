В Забайкалье застрелили полицейского

Сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков убили в Забайкалье.

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Сотрудник полиции УМВД России по Забайкальскому краю стал жертвой преступления. Труп полицейского с огнестрельным ранением обнаружили в воскресенье 18 сентября в Акшинском районе в Забайкалье, на границе с Монголией. Информацию об инциденте распространила пресс-служба краевой полиции.

«В служебном автомобиле было обнаружено тело с огнестрельным ранением», - рассказали в полиции.

В УМВД уточнили, что погибший служил в подразделении по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и выполнял задание в Акшинском районе.

«Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков находился в командировке в Акшинском районе», - добавили в пресс-службе полиции.

Преступление пока остается нераскрытым.

Напомним, что ранее в Ижевске злоумышленик поджег здание полиции и ранил двух полицейских.