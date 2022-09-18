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Песков: санкции не способны значительно повлиять на отношения Москвы и Пекина

Елизавета Потейчук
14:09 18.09.2022
Официальный представитель Кремля указал на скачок в развитии отношений РФ и КНР.
Песков: санкции не способны значительно повлиять на отношения Москвы и Пекина
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости
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Для России существует угроза вторичных санкций, однако она не способна существенно повлиять на сотрудничество Москвы и Пекина в экономической сфере. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об опасениях китайских компаний введения санкций со стороны США, из-за чего первые якобы притормаживают партнерство с Россией.

«Нет, безусловно, очень много осложняющих факторов и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют свое негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста», - отметил официальный представитель Кремля в эфире «России 1».

При этом Песков указал на скачок в развитии отношений РФ и КНР, в частности в товарообороте между странами.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить всем миром», но такую склонность демонстрируют ряд других стран.

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