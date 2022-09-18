Песков заявил, что у России и Китая нет намерения «рулить всем миром»

Пресс-секретарь российского лидера также указал на абсолютное сходство в отношении РФ и Китая к провокационным действиям, источником которых являются США.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай не претендуют на то, чтобы «рулить всем миром», но такую склонность демонстрируют ряд других стран.

«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», - отметил официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1».

Песков также указал на «абсолютное сходство в отношении (России и Китая - прим. ред.) к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва и Пекин солидарны в оценке непозволительности подобного дестабилизирующего поведения.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде заявил, что внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.