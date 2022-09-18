Корвет Балтфлота «Сообразительный» отработал противолодочные задачи в море

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В рамках плановой боевой учебы экипаж корвета «Сообразительный» Балтийского флота отработал задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Балтийского моря. Экипаж корвета во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществил ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных действий, экипаж корабля отработал задачи по поиску и уничтожению плавающих мин, выполнил упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также внутрикорабельные тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля.

Ранее «Сообразительный» провел практические стрельбы по морским и воздушным целям из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска «Редут». Экипаж успешно справился с поставленной задачей.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов