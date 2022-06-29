«Сообразительный» уничтожил условного противника в Балтийском море ракетами комплекса «Редут»

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В Балтийском море корвет «Сообразительный» провёл практические стрельбы по морским и воздушным целям из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска «Редут». Экипаж успешно справился с поставленной задачей.

В ходе стрельб ракетами были поражены две воздушные мишени. Также удалось точно попасть двумя ракетами по щиту, имитирующему малоразмерную надводную цель и расположенному на значительном удалении. Ракеты-мишени запускали с малого ракетного корабля «Пассат» и корвета «Стойкий».

Учения проходили на морском полигоне Балтийского флота. Участок был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов всех типов авиации. Безопасность обеспечивали более десятка судов.

Напомним, совсем недавно прошли учения сил постоянной готовности Балтийского флота. В них также принимал участие и корвет «Сообразительный». В ходе тренировки экипажи кораблей отработали отражение ракетного удара «противника» и ответный обстрел корабельной артиллерии.