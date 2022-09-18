МО РФ: в ДНР уничтожены пункты базирования наемников американской ЧВК «Академия»

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Российские Вооруженные силы уничтожили в Донецкой Народной Республике пункты базирования наемников из американской частной военной компании «Академия». Также были уничтожены пункты базирования украинского националистического батальона «Кракен». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании "Академия" и нацформирования "Кракен" в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, что на направлении Святогорска были замечены польские наемники. Сам же город, по его словам, не контролируют ни власти Украины, ни союзные войска.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов