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Глава ДНР: на направлении Святогорска заметили польских наемников

Анастасия Бобылева
23:56 12.09.2022
Пушилин подчеркнул, что ни Киев, ни союзные войска пока не взяли Святогорск под контроль.
© Видео: Пушилин Д.В., telegram © Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о том, что на направлении Святогорска были замечены польские наемники. Сам же город, по его словам, не контролируют ни власти Украины, ни союзные войска.

«Честно вам скажу, что сейчас ни мы, ни противник не контролируем в полной мере данный населенный пункт, также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги», - заявил он в своем Telegram-канале.

Также глава ДНР поделился информацией о попытке украинских военных выдвинуться в сторону Донецкого аэропорта. Он рассказал, что практически вся группа противника была при этом уничтожена.

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