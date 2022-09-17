Российский танкист рассказал, что в ходе СВО уничтожил одиннадцать танков боевиков

Всего за время СВО экипаж танка Т-72 уничтожил 11 вражеских танков, БТР, 4 пикапа и более 60 националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир танка Т-72 младший сержант Ильяз поделился успехами боевой работы своего экипажа и рассказал о 16 единицах уничтоженной боевой техники противника в ходе спецоперации. Танковый экипаж из Республики Башкортостан и дальше продолжает выполнять задачи.

Боец ответил на вопрос, что означают звезды на орудии его боевой машины: это уничтоженные им и его экипажем за время СВО вражеские танки. Звезд на танке одиннадцать. Также, перечисляет Ильяз, были уничтожены 4 пикапа, БТР и более 60 националистов.

Командир Т-72 убежден: этих достижений бы не было, если бы не поддержка из России. Он сказал спасибо всем, кто вносит свой вклад в победу из тыла.

«Хочу передать слова благодарности за поддержку Республике Башкортостан, где я родился, всему населению России, которое нас поддерживает. Письма детей, которые мы получаем, со словами поддержки для нас очень важны, это тоже вклад в общую победу», - сказал боец.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о предупреждающих ударах, нанесенных по Украине. Он добавил, что ответ будет более серьезным, если ситуация не изменится.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов