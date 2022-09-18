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В Подмосковье состоялся четвертый турнир по рукопашному бою памяти Героя РФ Романа Филипова

Алексей Курильченко
12:39 18.09.2022
В соревновании принимали участие сборные команды Московского высшего военного общевойскового командного училища, Военно-воздушной Академии им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, а также 154 отдельного комендантского Преображенского полка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Подмосковье состоялся четвертый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Герою России, летчику Роману Филипову. В соревновании принимали участие сборные команды Московского высшего военного общевойскового командного училища, Военно-воздушной Академии им. Профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, а также 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Традиционно на мероприятиях в качестве почетных гостей присутствуют члены семьи Романа Филипова, депутаты Государственной думы Российской Федерации, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Московского территориального гарнизона, суворовцы и юнармейцы.

Напомним, самолет Филипова сбили в провинции Идлиб из ПЗРК. Летчик успел передать на базу, что теряет высоту и больше не выходил на связь. Его подвиг задокументировали боевики, снимавшие происходящее на телефон. На кадрах, которые облетели весь мир, слышно, как майор после того, как закончились патроны произносит свои последние слова - «Это вам за пацанов!» и подрывает себя и врагов гранатой.

Ранее в Сирии на российской военной авиабазе Хмеймим открыли памятник Роману Филипову. Бронзовый бюст Роману Филипову установили рядом с памятником вертолетчику Ряфагатю Хабибуллину, который остановил прорыв боевиков под Пальмирой, но сам был сбит и погиб.

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