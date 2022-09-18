Синьхуа: 14 человек стали жертвами затопления шахты в Китае

По сведениям прессы, в китайской провинции Хэбэй произошел трагический инцидент в железнорудной шахте.

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Как минимум 14 человек, по сведениям прессы, стали жертвами трагического инцидента в провинции Хэбэй на территории КНР. Как сообщает СМИ, в уезде Цяньси городского округа Таншань была затоплена железнорудная шахта.

Согласно информации агентства Синьхуа, ссылающегося на местные власти, смертельное происшествие случилось в начале месяца - 2 сентября. Помимо погибших также известно об одном пропавшем без вести человеке.

В настоящее время, по данным СМИ, продолжается расследование инцидента.

В середине лета 13-летняя девочка была убита током на заброшенной шахте в Чукотском автономном округе. Она вместе с еще пятью подростками поднялась на неработающую транспортную ленту шахты и схватилась за провод высоковольтной линии электропередачи, после чего скончалась на месте.