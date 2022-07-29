На Чукотке 13-летнюю девочку убило током на заброшенной шахте

Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законов о профилактике безнадзорности и безопасности эксплуатации ЛЭП.

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Накануне в заброшенной шахте в окрестностях поселка Беринговский в Чукотском автономном округе от удара током погибла 13-летняя девочка. Об этом в пятницу сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве рассказали, что шестеро подростков поднялись на неработающую транспортную ленту шахты, ранее используемую для транспортировки угля в порт. Там девочка схватилась за провод высоковольтной линии электропередачи, проходящий над лентой.

От удара током девочка скончалась на месте происшествия. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законов о профилактике безнадзорности и безопасности эксплуатации ЛЭП.

Напомним, сегодня ночью в Москве сгорел хостел. В результате трагедии погибли восемь человек. По данному факту заведено уголовное дело.