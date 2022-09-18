Один военнопленный погиб в результате обстрела ВСУ колонии в Еленовке

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Вооруженные силы Украины обстреляли с помощью артиллерии НАТО исправительную колонию в Еленовке. В результате удара погиб один военнопленный, еще четверо ранены. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», - говорится в Telegram-канале штаба теробороны ДНР.

Напомним, в настоящее время идет обсуждение и согласование сроков прибытия миссии ООН в обстрелянный Вооруженными силами Украины следственный изолятор в Еленовке, где содержались украинские пленные. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.