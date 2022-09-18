Доброволец сообщил о невозможности ВСУ наступать на Васильевском направлени

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Заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным «Андрей» сообщил, что Вооруженные силы Украины утратили возможность наступать на Васильевском направлении Запорожской области. Это произошло после того, как ВС РФ уничтожили артиллерией украинские позиции.

«До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе - поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта... Огромное спасибо артиллерии армии за поддержку и оперативное взаимодействие. Это их заслуга, это их снаряды приближают нашу победу», - заявил «Андрей» агентству РИА Новости.

Он также отметил, что на Васильевском направлении в ВСУ нет техники.

Ранее подразделения Южного военного округа отразили атаку бронегруппы ВСУ, как сообщает Минобороны РФ. Российские военные захватили бронетранспортер М-113 производства США, который бросили украинцы, сбегая с поля боя.