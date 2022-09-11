В Папуа-Новой Гвинее мощное землетрясение привело к разлому дорог

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В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. По данным геологической службы США (USGS), есть угроза цунами. Принято считать, что наиболее сильные цунами происходят после мощных подземных толчков магнитудой 7,6.

Сообщается, что происшествие произошло в 348 километрах к северо-западу от столицы тихоокеанского государства - Порт-Морсби, население которого составляет 283 тысячи человек, а эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров.

По данным американской службы, землетрясение с амплитудой в 6,1 также произошло в Индонезии - эпицентр находился в 175 км к западу от города Паданг, в котором приживают 840 тысяч человек.

В результате сильного землетрясения магнитудой 7,1 в 1998 году к северо-западу от Папуа-Новой Гвинеи погибли две тысячи человек, еще 700 человек были ранены.

В понедельник сейсмологический центр КНР сообщил, что в провинции Сычуань на юго-западе Китая зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,8. Отмечается, что землетрясение произошло в Гардзе-Тибетском автономном округе. Его эпицентр находился в уезде Лудин. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.