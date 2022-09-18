В стране и мире Обстрел ВСУ повредил здание школы и Дома культуры в Донецке Елизавета Потейчук Мэр Донецка также сообщил о пострадавших людях. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадали здание школы и дворец культуры Петровского. Как сообщил мэр горда Алексей Кулемзин, зафиксированы и пострадавшие. «По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района повреждены здания ДК Петровского и школы № 101. Есть пострадавшие. Сведения продолжают поступать», - написал градоначальник у себя в Telegram. Напомним, 17 сентября украинские неонацисты ударили по центру Донецка ровно в полдень. Меньше, чем за полчаса на Ворошиловский район Донецка упали 10 украинских снарядов. Вслед за Ворошиловским районом ВСУ ударили и по другим районам Донецка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика