Президент Турции заявил о желании вступить в ШОС

Он пояснил, что положение специального гостя отличается от положения страны-участника, и только второе поставит Турцию в равную позицию с другими членами организации.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах Турции вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Он объяснил, что быть приглашенным гостем и страной-участником - разные вещи, и только положение участника уравнивает Турцию с другими членами организации.

«Конечно, мы не являемся членом "шанхайской пятерки". Мы находимся здесь в качестве специального гостя по приглашению принимающей стороны - Узбекистана. Теперь следующий процесс - это шаг к самому продвинутому этапу этой работы. Этот шаг, возможно, встанет на повестку дня на более продвинутом уровне на переговорах в Индии», - передает РИА Новости его слова.

На уточняющий вопрос, подразумевает ли турецкий президент под этим, что Турция может стать членом ШОС, Эрдоган ответил, что это и есть цель.

Ранее турецкий лидер назвал плодотворной встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях ШОС в Самарканде. Он отметил, что надеется на «хорошие результаты».