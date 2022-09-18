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Десятки активистов задержаны на митингах против гей-парада в Белграде

Алиса Краузе
00:19 18.09.2022
Более 60 жителей Белграда задержали в ходе беспорядков, призванных помешать проведению гей-парада.
Десятки активистов задержаны на митингах против гей-парада в Белграде
© Фото: Nemanja Cabric XinHua Globallookpress
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В Белграде задержали 64 участника протестов, выражавших недовольство в связи с проведением гей-парада в сербской столице. В ходе беспорядков 10 сотрудников полиции получили легкие травмы.

Такую информацию озвучила премьер-министр государства Ана Брнабич. По ее словам, на улицы города вывели 5,2 тысячи правоохранителей, чтобы следить за безопасностью участников Euro Pride. Благодаря работе МВД  удалось оперативно разобраться с двумя вспыхнувшими массовыми конфликтами: в Караджорджевом парке и на площади Славия.

«В тяжелые времена, когда нас пытались разделить, мы остались едины», - заявила Брнабич в ходе пресс-конференции.

В гей-параде, в поддержку проведения которого было собрано 27 тысяч подписей граждан Сербии, приняли участие несколько тысяч человек. 

Ранее сообщалось, что футбольные фанаты оказались втянуты в противостояние с полицейскими в Белграде. Спортивные болельщики устроили несанкционированный митинг в центре города с целью помешать проведению гей-парада.

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