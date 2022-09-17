В Белграде футбольные фанаты устроили столкновения с полицией из-за гей-парада: видео

© Видео: @DordeStojkovic, Twitter © Фото: @DordeStojkovic, Twitter

По словам очевидцев, в Белграде проходят столкновения футбольных фанатов с полицейскими.



Видео с места событий выкладывают в соцсети местные жители. На кадрах видно, как на светошумовые гранаты полиции фанаты отвечают зажженными файерами.

Болельщики, как отмечают местные жители, устроили беспорядки в центре города с целью помешать проведению гей-парада. Район переполнен полицейскими, на некоторых улицах установлены металлические защитные ограждения.

Движение в центре сербской столицы перекрыто.