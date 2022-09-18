Два самолета столкнулись в небе в США: трое погибших

Это произошло неподалеку от Денвера, штат Колорадо.

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В воздушном пространстве США произошло столкновение двух небольших самолетов. Это случилось неподалеку от города Денвер штата Колорадо. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По имеющимся данным, погибли два человека, летевшие в одном самолете, и один человек из другого самолета.

Ранее в американском штате Невада в воздухе столкнулись два самолета. Это произошло в аэропорту Норт-Лас-Вегас.