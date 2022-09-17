Ученые обнаружили последствия ядерных катастроф на дне озера в Крыму

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В донных пробах гиперсоленого Акташского озера в Крыму исследователи Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ) обнаружили последствия Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний. Пробы проводились с середины 1950-х годов по настоящее время.

Ученые пояснили, что в основном вода самоочищается путем оседания на дне взвешенных веществ. Аналогичный процесс происходит и с радиоактивными элементами, которые впервые распространились по планете после ядерного удара по японским городам Хиросима и Нагасаки. Такие же последствия наблюдались при техногенных катастрофах и испытаниях ядерного оружия. Специалисты отметили, что в окружающую среду попадал стронций-90, представляющий собой долгоживущий радиоактивный нуклид.

«Сначала он выпал с атмосферными осадками сразу после аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года, однако более значительное его поступление началось с речным стоком, прежде всего, Днепра. На территорию полуострова днепровская вода приходила по руслу Северо-Крымского канала (СКК), а после того, как в 2014 году СКК был закрыт, прекратилось и непосредственное загрязнение стронцием-90 внутренних водоемов Крыма», - отметила руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева, результаты исследования которой опубликованы в журнале Water.

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