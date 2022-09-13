Путин заявил Шольцу, что обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ чреваты масштабной катастрофой

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Ситуация вокруг Украины, помощь миссии МАГАТЭ и обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ стали темой переговоров президента России Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Лидеры государств пообщались по телефону во вторник 13 сентября.

«Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что миссия МАГАТЭ посетила ЗАЭС в начале сентября. Из доклада по итогам визита следует, что больше всего Генерального директора МАГАТЭ беспокоят продолжающиеся обстрелы станции, которые создают угрозу ядерного инцидента.