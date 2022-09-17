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Обнародованы планы возродить «Великую Польшу» путем войны с СССР

Елизавета Потейчук
08:22 17.09.2022
Согласно обнародованным свидетельствам, подпольные вооруженные формирования Польши, в частности, желали воплотить свои планы об отсоединении Западной Украины и Западной Белоруссии от СССР.
Обнародованы планы возродить «Великую Польшу» путем войны с СССР
© Фото: Volha Shukaila, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Опубликованы документы о работе подпольных вооруженных формирований Польши, которые при поддержке эмигрантского правительства в Лондоне во времена Великой Отечественной войны вели активную борьбу против Красной Армии. Таким образом они желали воплотить свои планы об отсоединении Западной Украины и Западной Белоруссии от СССР, чтобы возродить «великопольское государство».

Так, в распоряжение РИА Новости попало спецсообщение, рассекреченное ФСБ РФ, от 17 сентября 1944 года, которое начальник управления военной контрразведки СМЕРШ 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенант Павел Зеленин направил руководителю СМЕРШа Виктору Абакумову, командующему войсками фронта генералу армии Ивану Черняховскому и члену Военного Совета фронта Василию Макарову.

«Материалами следствия по делам арестованных установлено, что эти цели и задачи, поставленные перед армией краевой Польши, целиком и полностью исходили от польского эмигрантского правительства в Лондоне», - приводит агентство утверждение Зеленина.

Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что Польша на сегодняшний день существует как государство только благодаря нашей стране.

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