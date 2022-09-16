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Володин: Польша сегодня существует как страна только благодаря нашей стране

Елизавета Потейчук
08:47 16.09.2022
Председатель Госдумы отреагировал на заявления президента Польши о репарациях и призвал привлечь его к ответственности.
Володин: Польша сегодня существует как страна только благодаря нашей стране
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин призвал изучить заявления президента Польши Анджея Дуды о репарациях от РФ за Вторую Мировую войну и привлечь главу государства к ответственности. При этом политик напомнил, как в 1945 году жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах.

«Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», - написал Володин в своем Telegram-канале.

При этом спикер Госдумы подчеркнул, что Польша на сегодняшний день существует как государство только благодаря нашей стране.

Напомним, Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого стало известно, что Варшава собирается до конца текущего года направить Германии ноту о репарациях за ущерб, который был нанесен в годы Второй мировой войны.

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