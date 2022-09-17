Politico: Франция может проводить специализированную подготовку бойцов ВСУ

С начала спецоперации французы подготовили порядка 40 украинских военных, преимущественно для использования самоходных гаубиц Caesar.

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По сообщению западных СМИ, помимо Соединенного Королевства, военной подготовкой украинских солдат может заниматься и Франция. Отмечается разница: Великобритания проводит базовое обучение украинских военнослужащих, Франция - специализированное.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico. Ссылаясь на источник в Минобороны Франции, отмечается, что с начала спецоперации французы подготовили порядка 40 украинских военных, по большей части для использования самоходных гаубиц Caesar.

«Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем», - приводит информацию от издания агентство.

Также в издании отмечают, что обсуждается в рамках Североатлантического альянса создание учебного центра. Что, по мнению некоторых членов НАТО, подтвердит заявления России о том, что эта организация - уже не оборонительный союз.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева на поле боя. Он добавил, что «представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS».