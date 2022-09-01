Премьер Финляндии сравнила ситуацию в стране с «военной экономикой»

© Фото: Shan Yuqi, Xinhua, Globallookpress

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что условия в ее стране похожи на условия «военной экономике». К этому, по ее мнению, привел энергетический кризис.

«Мы живем как будто в условиях военной экономики. Это ненормальная экономическая ситуация», - приводит газета Yle ее слова.

Премьер подчеркнула, что проблему энергокризиса нужно решить, и для этого нужны решительные меры. Например, установить потолок цен на электричество.

Также Марин отметила, что с ситуацией может помочь справиться Еврокомиссия.

Сейчас Финляндия является одной из стран, которая выступает за ужесточение антироссийских санкций. В частности, страна намеренно тормозит выдачу виз россиянам и призывает Евросоюз поддержать идею ограничения российских граждан на выезд за границу. В дальнейшем, как обещала премьер-министр, процесс выдачи виз в Финляндию будет замедлен еще сильнее.